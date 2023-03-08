Ракицкий попал в команду недели FIFA 23

Вместе с украинцем был отмечен и экс-защитник Шахтера.

Канадская компания EA Sports в своих соцсетях поделились новой командой недели в футбольном симуляторе FIFA 23.

Среди игроков, которые были отмечены разработчиками оказался и украинский центрбэк Ярослав Ракицкий.

Вместе с футболистом Шахтера также были отмечены экс-защитник "горняков" Додо, Антуан Гризманн и Мохаммед Салах.

Стоит отметить, что особую карточку в игре Ракицкий заслужил за дебютный гол после возвращения в клуб в ворота Металлиста 1925 и "сухой" матч.

Напомним, ранее в команду недели FIFA 23 попал Виктор Цыганков.