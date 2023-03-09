Игроки Тоттенхэма хотят, чтобы в клуб вернулся Почеттино

Игроки Тоттенхэма рассчитывают на возвращение бывшего тренера Маурисио Почеттино. Об этом сообщает издание Sky Sports.

В клубе растет уверенность в том, что контракт с Антонио Конте продлен не будет. Старожилы клуба скучают по былой игре команды, которая была при аргентинском специалисте, и считают, что развитию игроков не уделяется должного внимания.

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Некоторые футболисты и работники клуба упрашивали Почеттино вернуться, но лишь когда такая возможность появится. При этом в руководстве не забывают, причины увольнения аргентинца в 2019-м году.

Напомним, Тоттенхэм под руководством Маурисио провел почти 300 матчей в период 2014-2019 годов. После работы в Лондоне Почеттино тренировал еще ПСЖ, однако оттуда также был уволен.