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В Челси определились с ценником на ключевого полузащитника

Маунт может сменить клубную прописку этим летом.
Вчера, 23:14
Мэйсон Маунт / Getty Images
Мэйсон Маунт / Getty Images

Хавбек Челси Мэйсон Маунт близок к уходу из клуба. Об этом сообщает издание The Guardian.

Лондонский клуб хочет выручить с продажи англичанина 50 млн евро. Руководство "синих" приняло данное решение ввиду отказал футболиста продлевать контракт, истекающий летом 2024 года.

Отметим, на игрока претендуют Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Ювентус и Бавария.

В текущем сезоне на счету 24-летнего футболиста три гола и два ассиста в 23 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что лидер полузащиты Челси близок к уходу из клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Мэйсон Маунт

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