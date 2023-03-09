В Челси определились с ценником на ключевого полузащитника

Маунт может сменить клубную прописку этим летом.

Хавбек Челси Мэйсон Маунт близок к уходу из клуба. Об этом сообщает издание The Guardian.

Лондонский клуб хочет выручить с продажи англичанина 50 млн евро. Руководство "синих" приняло данное решение ввиду отказал футболиста продлевать контракт, истекающий летом 2024 года.

Отметим, на игрока претендуют Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Ювентус и Бавария.

В текущем сезоне на счету 24-летнего футболиста три гола и два ассиста в 23 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что лидер полузащиты Челси близок к уходу из клуба.