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Артета о празднованиях своей команды: "Не нравится - идите в церковь"

Испанец не собирается сдерживать свою команду.
Сегодня, 16:49
Игроки Арсенала / Getty Images
Игроки Арсенала / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета ответил критикам, которым не понравилось, как "канониры" праздновали победный гол против Борнмута.

Напомним, что 4 марта Арсенал встречался с Борнмутом вырвал важную победу благодаря голу Риса Нельсона на 90+7 минуте матча.

Тогда "канониры" бурно отпраздновали гол всей командой, включая футболистов с лавки и некоторых членов тренерского штаба.

Это даже побудило главного арбитра внести эпизод в протокол матча. Позднее он был рассмотрен FA, но наказывать Арсенал никто не стал. Зато нашлось немало критиков, которым и ответил испанский специалист.

"В футболе празднуют победы. Вы хотите страсти и эмоций. Нет ничего лучше забитых голов и побед в футбольных матчах. Если вам это не нравится, идите в церковь.

Я точно не буду просить игроков праздновать сдержаннее в предстоящей игре", – сказал главный тренер Арсенала.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета Арсенал Лондон

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