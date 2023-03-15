iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Директор Интера выступил с заявлением о будущем Лукаку

Маротта не видит смысла в выкупе бельгийца.
Сегодня, 10:25
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Исполнительный директор Интера Джузеппе Маротта заявил, что клуб не собирается продлевать аренду нападающего Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат Челси.

"Хочу подчеркнуть, что это аренда на один год. В июне он в любом случае вернется в Челси.

Читайте также: Будущее Симоне Индзаги в Интере под большим вопросом

Ромелу, как и Брозович, еще до конца не восстановились от травм. Лукаку еще не в оптимальных и топовых кондициях. Это и близко не тот игрок, каким он был в прошлых сезонах", – сказал Маротта в интервью Eurosport.

В текущем сезоне на счету 29-летнего бельгийца три гола и один ассист в 14 матчах Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джузеппе Маротта Ромелу Лукаку Интер Милан

Статьи по теме

Будущее Симоне Индзаги в Интере под большим вопросом Будущее Симоне Индзаги в Интере под большим вопросом
Гендиректор Интера выступил с заявлением касаемо будущего Лукаку в клубе Гендиректор Интера выступил с заявлением касаемо будущего Лукаку в клубе
Интер установил ценник на лидера команды Интер установил ценник на лидера команды
Наставник Интера - о победе над Порту: Мы заслуживали забить раньше Наставник Интера - о победе над Порту: Мы заслуживали забить раньше
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 видео голов и лучших моментов матча 14.03.2023
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 видео голов и лучших моментов матча 14.03.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде завершился этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа14:28
Криштиану Роналду: статистика-2022/2023
Киберспорт14:22
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Лига Чемпионов14:10
Вспомнить все: Пента-трики Лиги чемпионов
Украина14:05
УПЛ: расписание и результаты матчей 18-го тура
Украина13:58
УПЛ почтит память погибших на войне фанатов во время матчей 18-го тура
Европа13:46
Виктор Цыганков: статистика-2022/2023
Европа13:25
Виктор Осимхен: статистика-2022/2023
Европа13:23
"Даже если выиграю Лигу чемпионов, буду неудачником": Голливудская звезда разбила сердце Гвардиоле
Бокс12:27
Дата следующего боя Гвоздика подтверждена
Европа11:59
Стала известна клаусула выкупа Дибалы в Роме
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK