Директор Интера выступил с заявлением о будущем Лукаку

Исполнительный директор Интера Джузеппе Маротта заявил, что клуб не собирается продлевать аренду нападающего Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат Челси.

"Хочу подчеркнуть, что это аренда на один год. В июне он в любом случае вернется в Челси.

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Ромелу, как и Брозович, еще до конца не восстановились от травм. Лукаку еще не в оптимальных и топовых кондициях. Это и близко не тот игрок, каким он был в прошлых сезонах", – сказал Маротта в интервью Eurosport.

В текущем сезоне на счету 29-летнего бельгийца три гола и один ассист в 14 матчах Серии А.