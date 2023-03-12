Будущее Симоне Индзаги в Интере под большим вопросом

Главный тренер миланского Интера Симоне Индзаги может лишиться работы уже в ближайшее время, утверждает Corriere della Sera.

Команда выиграла лишь одну игру из последних трех, уступив даже скромной Специи. В текущий момент руководство сильно недовольно работой тренера, однако готово подождать результатов Лиги Чемпионов.

Однако у Индзаги есть и другая проблема - тренер с каждым поражением теряет раздевалку. Вперые доверие игроков к тренеру пошатнулось еще в прошлом сезоне, когда Интер не смог завоевать скудетто.

А сейчас отношения между игргоками и тренером стали еще хуже. Мартинес и Лукаку больше не ладят на поле, как ранее, Марцело Брозович недоволен потерей места в основном составе и многие другие проблемы преследуют сегдняшний Интер.

Если клуб не сможет пройти Порту в 1/8 финала Лиги Чемпионов, Симоне Индзаги могут указать на дверь.