Стали известны претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

На награду будет претендовать четыре игрока.

Пресс-служба УЕФА определилась с претендентами на звание лучшего игрока прошедшей недели в ЛЧ.

Ими стали четыре игрока команд, которые прошли в следующую стадию турнира.

На награду будут претендовать Эрлинг Холанд, Карим Бензема, Виктор Осимхен и Хакан Чалханоглу.

Стоит отметить, что ранее определились все участники четвертьфинала ЛЧ.