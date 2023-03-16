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Футбол

Стали известны претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

На награду будет претендовать четыре игрока.
Сегодня, 01:07
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд

Пресс-служба УЕФА определилась с претендентами на звание лучшего игрока прошедшей недели в ЛЧ.

Ими стали четыре игрока команд, которые прошли в следующую стадию турнира.

На награду будут претендовать Эрлинг Холанд, Карим Бензема, Виктор Осимхен и Хакан Чалханоглу.

Стоит отметить, что ранее определились все участники четвертьфинала ЛЧ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема ЛЧ Эрлинг Холанд

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