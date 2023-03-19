iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Конте намерен летом покинуть Тоттенхэм

Итальянец недоволен происходящем в клубе.
Сегодня, 13:55
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте склоняется к уходу из клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Итальянец злится на игроков команды, ввиду чего до сих пор не вел конкретных переговоров с клубом о продлении контракта. Общение по данному вопросу никогда не выходило на продвинутую стадию.

Конте готовится покинуть свой пост летом. В большей мере это связано с игроками, которые не отдаются по полной в матчах. Антонио не чувствует, что игроки хотят побеждать.

Отметим, в данный момент "шпоры" не ищут нового тренера, так как верят в продление контракта с итальянцем, действующий договор с которого истекает этим летом.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм определился с будущим Кейна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Антонио Конте

Статьи по теме

Конте жестко раскритиковал игроков и владельца Тоттенхэма Конте жестко раскритиковал игроков и владельца Тоттенхэма
Кейн повторил рекорд АПЛ по голам головой Кейн повторил рекорд АПЛ по голам головой
Бавария надеется бесплатно подписать одного из лучших бомбардиров АПЛ Бавария надеется бесплатно подписать одного из лучших бомбардиров АПЛ
Так это же было уже: игрок Шахтера играет за клуб, хотя для сборной он травмирован Так это же было уже: игрок Шахтера играет за клуб, хотя для сборной он травмирован
Помочь журналистам

Видео

Райо Вальекано - Жирона 2:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Райо Вальекано - Жирона 2:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене проходят заключительные гонки сезона
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина16:26
Так это же было уже: игрок Шахтера играет за клуб, хотя для сборной он травмирован
Европа16:19
Гринвуд принял решение жениться на жертве своего изнасилования
Украина15:58
Гол Кравчука принес Минай победу над Колосом
Европа15:57
Сидорчук провел юбилейный матч за Динамо в УПЛ
Европа15:26
Пике впервые прокомментировал расставание с Шакирой
Европа15:13
Зинченко - в старте на поединок против Кристал Пэлас
Биатлон15:05
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта на девятом этапе Кубка мира
Украина14:58
Черноморец на выезде обыграл Ингулец
Биатлон14:50
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене проходят заключительные гонки сезона
Биатлон14:32
Йоханнес Бе завершил сезон уверенной победой в масс-старте в Холменколлене
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK