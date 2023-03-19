Конте намерен летом покинуть Тоттенхэм

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте склоняется к уходу из клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Итальянец злится на игроков команды, ввиду чего до сих пор не вел конкретных переговоров с клубом о продлении контракта. Общение по данному вопросу никогда не выходило на продвинутую стадию.

Конте готовится покинуть свой пост летом. В большей мере это связано с игроками, которые не отдаются по полной в матчах. Антонио не чувствует, что игроки хотят побеждать.

Отметим, в данный момент "шпоры" не ищут нового тренера, так как верят в продление контракта с итальянцем, действующий договор с которого истекает этим летом.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм определился с будущим Кейна.