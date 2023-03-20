Конте считает слабую ментальность игроков Тоттенхэма причиной неудач клуба

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте разочарован ментальным состоянием игроков клуба. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Недавние высказывания итальянца после игры с Саутгемптоном (3:3) были связаны с тем, что наставнику пришлось увидеть за время работы в команде.

Конте считает, что некоторые игроки не хотят выходить из зоны комфорта и довольствуются посредственными результатами, независимо от того, кто является тренером. По мнению Антонио, клуб с неправильной культурой никогда не добьется успеха.

Отметим, некоторые футболисты лондонской команды требуют отставки тренера после его слов.

Ранее сообщалось, что игроки Тоттенхэма хотят, чтобы в клуб вернулся Почеттино.