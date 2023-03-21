iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тоттенхэм уволит Конте на текущей недели - The Telegraph

Специалист будет наказан за свое поведение после матча в АПЛ.
Сегодня, 08:25
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте может покинуть клуб в ближайшее время.

Как сообщает The Telegraph, "шпоры" приняли решение о том, чтобы уволить итальянского специалиста.

Руководство клуба долго обдумывали слова Конте после матча с Саутгемптоном (3:3), когда тренер жестко раскритиковал команду.

Читай также: Мудрик прибавил на 20 млн, Зинченко - на 8 млн: Transfermarkt обновил цены на игроков АПЛ

Отмечается, что временно с командой будет работать Райан Мэйсон. Конте, в свою очередь, не хочет признавать, что поступил неправильно.

В турнирной таблице АПЛ Тоттенхэм идет на четвертом месте, имея 49 очков после 28 сыгранных матчей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антонио Конте

Статьи по теме

Конте считает слабую ментальность игроков Тоттенхэма причиной неудач клуба Конте считает слабую ментальность игроков Тоттенхэма причиной неудач клуба
Конте намерен летом покинуть Тоттенхэм Конте намерен летом покинуть Тоттенхэм
Конте жестко раскритиковал игроков и владельца Тоттенхэма Конте жестко раскритиковал игроков и владельца Тоттенхэма
Конте дал комментарий относительно своего будущего в Тоттенхэме Конте дал комментарий относительно своего будущего в Тоттенхэме
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Реал 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Барселона - Реал 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Другие страны09:55
Бекхэм готов отдать Месси часть акций клуба, чтобы привезти аргентнца в МЛС
Евро-202409:47
Италия - Англия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Европа09:39
Зинченко похвастался невероятной техникой во время челленджа по приему мяча
Бокс09:15
Фьюри назвал сроки тренировочного лагеря для боя с Усиком
Европа08:54
Мбаппе - новый капитан сборной Франции
Киберспорт08:35
ESL Pro League Season 17: старт плей-офф - NaVi сыграют с бразильцами, FURIA - с Fnatic
Европа08:25
Тоттенхэм уволит Конте на текущей недели
Бокс08:04
Уайлдер анонсировал свое возращение в ринг
Теннис08:00
Леся Цуренко одержала победу в финале квалификации в Майами
НХЛ07:45
НХЛ: Лос-Анджелес уничтожил Калгари, Чикаго без шансов проиграл Колорадо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK