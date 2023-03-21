Тоттенхэм уволит Конте на текущей недели - The Telegraph

Специалист будет наказан за свое поведение после матча в АПЛ.

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте может покинуть клуб в ближайшее время.

Как сообщает The Telegraph, "шпоры" приняли решение о том, чтобы уволить итальянского специалиста.

Руководство клуба долго обдумывали слова Конте после матча с Саутгемптоном (3:3), когда тренер жестко раскритиковал команду.

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Отмечается, что временно с командой будет работать Райан Мэйсон. Конте, в свою очередь, не хочет признавать, что поступил неправильно.

В турнирной таблице АПЛ Тоттенхэм идет на четвертом месте, имея 49 очков после 28 сыгранных матчей.