iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Конте может сменить Моуриньо на посту главного тренера Ромы

Итальянский специалист отлично подходит клубу.
Сегодня, 16:59
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Антонио Конте считается главным фаворитом на место главного тренера Ромы, сообщает Roma Press.

В данный моент римским клубом руководит Жозе Моуриньо, однако его перспективы на следующий сезон весьма туманны.

В последнее время португалец находится под критикой, к тому же и сам "особенный" влипает в непонятные скандалы. Да и все чаще говорят об интересе к Жозе со стороны ПСЖ.

Конте же, в свою очередь, может даже не доработать сезон в Тоттенхэме, так что итальянский специалист может достаться "волкам" бесплатно.

Руководство Ромы считает, что Антонио Конте - наилучший вариант для клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуриньо Антонио Конте

Статьи по теме

Экс-игрок Ромы прошелся по Моуриньо Экс-игрок Ромы прошелся по Моуриньо
Женская Лига чемпионов: Бавария и Барселона одержали минимальные победы Женская Лига чемпионов: Бавария и Барселона одержали минимальные победы
Тоттенхэм уволит Конте на текущей недели Тоттенхэм уволит Конте на текущей недели
Valve представила Counter-Strike 2 Valve представила Counter-Strike 2
Помочь журналистам

Видео

Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов
Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа18:55
Экс-игрок Ромы прошелся по Моуриньо
Киберспорт18:48
Valve представила Counter-Strike 2
Евро-202418:25
Шансы Украины пройти на Евро-2024: выход из группы маловероятен
Формула 118:16
Феррари перейдет к использованию боковых понтонов, как у Ред Булл
Европа18:09
Экс-защитник Динамо перебрался в чемпионат Польши
НХЛ17:48
НХЛ: лучшие бомбардиры
Футбол17:19
Роналду прокомментировал вызов в сборную Португалии
Европа16:59
Конте может сменить Моуриньо на посту главного тренера Ромы
Бокс16:55
Команда Фьюри готова заключить контракт на бой с Усиком, но лишь при одном условии
Киберспорт16:30
NaVi против команды из россии: онлайн-трансляция матча ESL Pro League
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK