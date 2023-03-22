Конте может сменить Моуриньо на посту главного тренера Ромы

Антонио Конте считается главным фаворитом на место главного тренера Ромы, сообщает Roma Press.

В данный моент римским клубом руководит Жозе Моуриньо, однако его перспективы на следующий сезон весьма туманны.

В последнее время португалец находится под критикой, к тому же и сам "особенный" влипает в непонятные скандалы. Да и все чаще говорят об интересе к Жозе со стороны ПСЖ.

Конте же, в свою очередь, может даже не доработать сезон в Тоттенхэме, так что итальянский специалист может достаться "волкам" бесплатно.

Руководство Ромы считает, что Антонио Конте - наилучший вариант для клуба.