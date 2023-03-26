Дзаньоло: "Я разочаровался почти во всех своих бывших партнерах"

Бывший хавбек Ромы Николо Дзаньоло впервые рассказал о том, как покидал Рому.

Напомним, что во время зимнего трансферного окна у Дзаньоло вышел конфликт с руководством клуба из-за того, что игрок хотел в Милан, а клуб пытался продать его Борнмуту.

Итальянец признался, что произошедшее стало серьезным ударом для него, ведь его буквально выгнали из клуба за отказ перебраться в Англию.

Кроме того бывшие товарищи, как и фанаты Ромы, теперь считают Николо предателем, хотя когда-то они были близкими друзьями.

"Я могу часами говорить о невыполненных обещаниях. Фанаты назвали меня предателем? На самом деле были предложения не только от Борнмута и Галатасарая, но за то, что я не выбрал Англию, меня выгнали, и фанаты отыгрались на мне.

Это то, о чем я очень сожалею, потому что Рим дал мне все, благодаря Риму я побеждал и дебютировал за сборную, там родился мой сын.

Оказаться в такой ситуации, было ударом для меня. Я разочаровался почти во всех своих бывших партнерах. Не буду называть имён, но они говорили, что мы как братья, а потом даже не здоровались", — приводит слова Дзаньоло La Gazzetta dello Sport.

Тем временем Рома не против продлить аренду Жоржиньо Вейналдума еще на сезон.