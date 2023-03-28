Основной полузащитник Арсенала получил травму
Парти уже скоро вернется в строй.
Хавбек Арсенала Томас Парти получил травму во время тренировки со сборной Ганы. Об этом сообщает издание Goal.
Футболист почувствовал дискомфорт в правой ноге во время тренировки. Парти пропустил матч против сборной Анголы. Главным тренером национальной команды Ганы было принято решение не рисковать игроком из-за небольшого повреждения.
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Во вторник Парти вернется в расположение Арсенала, где ему проведут дополнительное обследование.
По данным издания, травма ганца является незначительным и он сможет принять участие в матче с Лидсом в субботу, 1 апреля.
В текущем сезоне на счету Парти три гола в 23 матчах АПЛ.