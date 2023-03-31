Гвардиола прокомментировал возможность Холанда сыграть с Ливерпулем

Эрлинг Холанд пропустил недавнюю тренировку Манчестер Сити перед матчем против Ливерпуля в рамках Английской Премьер-лиги.

Во время предматчевой пресс-конференции главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола отказался подтверждать факт, что норвежец не сможет сыграть с мерсисайдцами.

"Посмотрим, что будет сегодня днем во время последней тренировки", - цитирует испанца Sky Sports. "В итоге врачи и сам игрок решат, как он себя чувствует. Я разговаривал с ним, и он чувствует себя хорошо. Посмотрим, что произойдет".

Гвардиола добавил, что не будет менять свою тактику из-за потенциального отсутствия Холанда.

"Футбол — это качество игроков. Когда вы выпускаете игроков, которые вам нужны, тактика — это навыки каждого игрока. У Холанда есть свои навыки, у Хулиана (Альвареса) есть свои навыки, он дает нам то одно, то другое. Если вы играете с ложной девяткой, у вас есть другое умение. Все зависит от обстоятельств".

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Напомним, что матч Манчестер Сити - Ливерпуль состоится в субботу, 1 апреля. Начало встречи - 14:30 по киевскому времени.