iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола прокомментировал возможность Холанда сыграть с Ливерпулем

Пеп обсудил потенциальное отсутствие Эрлинга и возможную смену тактики на игру с принципиальным соперником.
Сегодня, 18:21
Пеп Гвардиола и Эрлинг Холанд / Getty Images
Пеп Гвардиола и Эрлинг Холанд / Getty Images

Эрлинг Холанд пропустил недавнюю тренировку Манчестер Сити перед матчем против Ливерпуля в рамках Английской Премьер-лиги.

Во время предматчевой пресс-конференции главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола отказался подтверждать факт, что норвежец не сможет сыграть с мерсисайдцами.

"Посмотрим, что будет сегодня днем во время последней тренировки", - цитирует испанца Sky Sports. "В итоге врачи и сам игрок решат, как он себя чувствует. Я разговаривал с ним, и он чувствует себя хорошо. Посмотрим, что произойдет".

Гвардиола добавил, что не будет менять свою тактику из-за потенциального отсутствия Холанда.

"Футбол — это качество игроков. Когда вы выпускаете игроков, которые вам нужны, тактика — это навыки каждого игрока. У Холанда есть свои навыки, у Хулиана (Альвареса) есть свои навыки, он дает нам то одно, то другое. Если вы играете с ложной девяткой, у вас есть другое умение. Все зависит от обстоятельств".

Читай также: Лидер Манчестер Сити пропустит матч против Ливерпуля

Напомним, что матч Манчестер Сити - Ливерпуль состоится в субботу, 1 апреля. Начало встречи - 14:30 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Манчестер Сити АПЛ Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд

Статьи по теме

Гринвуд выразил желание как можно скорее вернуться к выступлениям за Манчестер Юнайтед Гринвуд выразил желание как можно скорее вернуться к выступлениям за Манчестер Юнайтед
Одноклубник Зинченко стал игроком месяца в АПЛ Одноклубник Зинченко стал игроком месяца в АПЛ
Легенда МЮ сделала прогноз на победителя АПЛ Легенда МЮ сделала прогноз на победителя АПЛ
Заря - Рух: онлайн-трансляция матча 02.04.2023 19-го тура УПЛ Заря - Рух: онлайн-трансляция матча 02.04.2023 19-го тура УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов18:47
Бомбардир Наполи может пропустить четвертьфиналы Лиги чемпионов
Украина18:33
Металлист - Колос: онлайн-трансляция матча 19-го тура УПЛ
Европа18:21
Гвардиола прокомментировал возможность Холанда сыграть с Ливерпулем
Бокс18:01
Уоррен: Фьюри был готов драться 29 апреля, именно Усик принял окончательное решение
Формула 117:45
Бриджстоун заинтересован в возвращении в Формулу-1
Европа17:38
Гринвуд выразил желание как можно скорее вернуться к выступлениям за Манчестер Юнайтед
Европа17:17
Челси определился с ценником Маунта
НБА17:17
Главная звезда Никс пропустит остаток регулярного сезона
Европа16:59
Забарный наконец может дебютировать за Борнмут
Украина16:45
Доминация Шахтера и ни одного здорового динамовца: символическая сборная самых дорогих игроков УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK