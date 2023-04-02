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Челси подпишет южноамериканского вундеркинда

Впрочем, игрок еще не скоро сможет присоединиться к "синим".
Вчера, 21:51
Кендри Паез / Instagram
Кендри Паез / Instagram

Лондонский Челси договорился о подписании юного эквадорского хавбека Кендри Паеза.

Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" вскоре официально объявят о подписании 15-летнего игрока.

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Сумма сделки может составить 20 млн евро в сумме с бонусами. Детали контракта Паеза с лондонцами неизвестны.

Эквадорец сможет присоединиться к клубу лишь через три года после того, как ему исполнится 18 лет.

Полузащитник принадлежит Индепендьенте Дель Валье. На его счету 3 матча за клуб и один гол. Также он успел провести 7 игр за сборную Эквадора U-17, отметившись 3 забитыми мячами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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