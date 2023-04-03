Будущее Гальтье в ПСЖ под огромным вопросом

После домашнего поражения от Лиона наставник ПСЖ Кристоф Гальтье может лишиться своего поста, сообщает RMC Sport.

Парижане в 2023 году проиграли 8 матчей из 18-ти. Такое случается впервые с момента прихода катарских инвесторов в клуб, то есть с 2011 года.

Посему позиции Гальтье сильно пошатнулись, однако руководство пока не собирается принимать решение относительно главного тренера.

Предполагается, что французскому специалисту дан последний шанс и его судьба решится в следующих двух матчах против Ниццы и Ланса.

Отметим, что в текущий момент Кристоф Шальтье входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера Тоттенхэма.