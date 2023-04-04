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Футбол

Мудрику, Мадуеке и другим футболистам приходилось переодеваться в коридоре на базе Челси

"Синие" набрали слишком большой состав.
Сегодня, 13:39
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Трансферная кампания Челси привела к тому, что на тренировчной базе клуба попросту не хватало места для всех игроков, сообщает The Athletic.

Как только в лондонском клубе закончилась эпидемия травм стало ясно, что тренировочная база не расчитана на такое количество игроков.

Грэм Поттер также активно поттягивал ребят из молодежки, потому ему приходолись работать с составами по 35-40 человек одновременно.

Из-за чего многим игрокам, включая новичков Михаила Мудрика и Нони Мадуеке, приходилось переодеваться прямо в коридоре. В раздевалке попросту не было место.

Также проблема была и с общекомандными собраниями, футболистам банально не хватало стульев и приходилось сидеть на полу.

Челси пришлось в срочном порядке реформировать и расширять тренирочную базу, а пока шли работу игрокам приходилось тесниться, где удастся.

Напомним, что лондонский клуб все еще в поисках нового главного тренера, но уже сформировал шорт-лист.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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