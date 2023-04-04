"Рекорд важнее детей": Кейн рассказал о реакции жены, когда он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии

Как оказалось, национальный рекорд вызвал у нападающего больше эмоций, чем рождение собственных детей.

Забив пенальти в матче отбора ЧЕ-2024 против сборной Италии, Харри Кейн превзошел достижение Уэйна Руни, став лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.

После матча в раздевалке он выступил с эмоциональной речью. В интервью для канала "Трех львов" в YouTube, форвард Тоттенхэма рассказал о беседе с женой и о ее забавной реакции на эмоции мужа.

"Моя жена спросила: "Ты был там эмоциональным?". И я такой: "Да, я был немного эмоциональным", а она такая: "Ты не плакал, когда рождались наши дети". Я подумал: "Извини, это просто вызывало у меня эмоции, я не знаю, что это такое!".

"Так что да, она была не слишком довольна этим. Я думаю, она была взволнована, наблюдая, как я это делаю".

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Напомним, что в следующей встрече Харри Кейн увеличил свой рекорд, отметившись голом в воротах сборной Украины. Теперь на счету англичанина 55 голов в составе национальной сборной.