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Атлетик - Осасуна 1:1 видео голов и лучших моментов матча 04.04.2023 кубка Испании

Представляем вашему вниманию обзор того, как завершилось первое полуфинальное противостояние испанского кубка.
Сегодня, 09:18
Атлетик - Осасуна / Getty Images
Атлетик - Осасуна / Getty Images

Во вторник, 4 апреля, в Бильбао прошел ответиный матч полуфинала кубка Испании, в котором Атлетик принимал в гостях Осасуну.

В первом тайме Иньяки Уильямс вывел хозяев поля вперед, сравняв счет в противостоянии. В основное время команды больше не забивали, а за пять минут до конца второго экстратайма Пабло Ибаньес точным ударом в дальний угол вывел Осасуну в финал турнира.

Вашему вниманию видео всех голов матча Атлетик - Осасуна в 1/2 финала кубка Испании:

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Атлетик - Осасуна 1:1 (по сумме двух матчей 1:2)
Голы: И. Уильямс, 33 - Ибаньес, 115.

Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 23 - 8
Удары в створ: 6 - 2
Фолы: 21 - 21
Атаки: 179 - 138

Атлетик: Агирресабала - де Маркос, Альварес (Вивиан, 91), Мартинес, Берчиче - Сансет (Малком, 111), Весга, И. Уильямс, Муниаин (Саррага, 99), Н. Уильямс (Беренгер, 99) - Гурусета (Рауль Гарсия, 81).

Осасуна: Эррера - Монкайола, Эрнандес, Д. Гарсия (Морено, 91), Крус - Орос (Ибаньес, 100), Торро, Гомес (Санчес, 83) - Рубен Гарсия (Брашанац, 66), К. Гарсия (Авила, 91), Абде (Барха, 66).

Предупреждения: Весга, Сансет - Торро, Барха.

ИсточникMEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: осасуна Кубок Испании Атлетик Бильбао

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