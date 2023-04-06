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Челси и Лэмпард согласовали условия сотрудничества

Легенда клуба близка к возвращению.
Сегодня, 00:21
Фрэнк Лэмпард / Getty Images
Фрэнк Лэмпард / Getty Images

Фрэнк Лэмпард близок к назначению временным главным тренером Челси. Об этом сообщает издание The Athletic.

Стороны уже достигли принципиального соглашения. Английский специалист возглавит лондонцев до конца сезона, а клуб продолжит поиски постоянного коуча.

Также известно, что в тренерский штаб Лэмпарда войдут Эшли Коул, Джо Эдвардс и Крис Джонс, ранее работавшие с ним в Челси и Эвертоне.

Отметим, англичанин может стать у руля команды уже в субботу, 8 апреля, в матче против Вулверхэмптона в рамках 30-го тура АПЛ.

После 29 сыгранных матчей "синие" идут на 11-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 39 баллов.

Ранее сообщалось, что Энрике прибыл в Лондон для переговоров с Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Фрэнк Лэмпард

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