Воспитанник Челси завершил карьеру в 26 лет

Иззи Браун довольно рано "повесил бутсы" на гвоздь.

Экс-форвард Челси и нескольких английских клубов Иззи Браун в возрасте 26 лет принял решение завершить карьеру.

Браун заявил, что принял решение "повесить бутсы на гвоздь" из-за многочисленного количества травм, в частности, двух операций на ахилловом сухожилии в последний год.

За основную команду "синих" нападающий сыграл лишь одну игру, однако, при этом успел стать победителем Кубка Лиги и чемпионата Англии.

Также нападающий стал обладателем трофея юношеской Лиги чемпионов в сезоне 14/15.

Напомним, ранее серебрянный призер ЧМ-2018 завершил карьеру в возрасте 31 года.