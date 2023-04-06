Воспитанник Челси завершил карьеру в 26 лет
Иззи Браун довольно рано "повесил бутсы" на гвоздь.
Экс-форвард Челси и нескольких английских клубов Иззи Браун в возрасте 26 лет принял решение завершить карьеру.
Браун заявил, что принял решение "повесить бутсы на гвоздь" из-за многочисленного количества травм, в частности, двух операций на ахилловом сухожилии в последний год.
За основную команду "синих" нападающий сыграл лишь одну игру, однако, при этом успел стать победителем Кубка Лиги и чемпионата Англии.
Также нападающий стал обладателем трофея юношеской Лиги чемпионов в сезоне 14/15.
Напомним, ранее серебрянный призер ЧМ-2018 завершил карьеру в возрасте 31 года.