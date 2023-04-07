Ван Дейк и Тьяго смогут сыграть в матче против Арсенала

Вирджил ван Дейк и Тьяго Алькантара смогут принять участие в будущем матче 30-го тура АПЛ между Ливерпулем и Арсеналом. Однако "красные" по-прежнему не смогут рассчитывать на Луиса Диаса.

Об этом на пресс-конференции объявил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

"Вирджил в полном порядке, он вернулся к тренировкам. Луис и Тьяго тоже нормально тренируются", - цитирует немца The Athletic.

"В случае с Луисом мы ожидаем, что он будет на 100% готов к матчу против Лидса (17 апреля). Все выглядит хорошо, все в порядке, но он очень много пропустил, поэтому мы должны быть осторожны. Скорее всего, в воскресенье он не сыграет".

Читай также: Зинченко рассказал, кто для него пример среди одноклубников

"С Тьяго все немного иначе. Он не так долго был вне игры, тренировался с командой уже три или четыре раза и, возможно, он будет готов. Но мы должны будем проверить его состояние".

Ван Дейк пропустил недавнюю игру с Челси (0:0) из-за болезни, в то время как Тьяго не играл два месяца из-за травмы бедра.

Матч Ливерпуль - Арсенал состоится в воскресенье, 9 апреля. Стартовый свисток поединка запланирован на 18:30 по киевскому времени.