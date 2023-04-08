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Тен Хаг - о матче с Эвертоном: Манчестер Юнайтед должен быть более безжалостным

Нидерландец хотел, чтобы клуб раньше решил все вопросы касаемо победителя.
Сегодня, 17:55
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг прокомментировал победу над Эвертоном (2:0) в рамках 30-го тура АПЛ.

"Мы должны быть более решительными и безжалостными, и мы должны были решить исход этой игры к перерыву, но не сделали этого. Но это все равно очень хорошая игра, и это все равно большой комплимент команде.

В очередной раз игроки, выходящие со скамейки запасных, оказывают влияние и забивают голы. У нас много запасных, которые в этом сезоне выходят на поле и забивают голы.

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Фернандеш? Я думаю, он был великолепен, и он блестяще сыграл на позиции в глубине поля. Даже на прошлой неделе против Ньюкасла он сыграл очень хорошо, но сегодня – блестяще. Он определенно был лучшим игроком на поле", – сказал тен Хаг в интервью BBC.

Напомним, после 29-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед идет на третьей строчке, набрав 56 очков.

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