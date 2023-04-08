Лэмпард: Возможно, Челси не хватило уверенности в том, что мы можем забить

Челси уступил Вулверхэмптону в первом поединке после возвращения Фрэнка Лэмпарда на пост наставника.

Английский специалист поделился мыслями о поединке против "волков".

По словам Лэмпарда, "синим" не хватило уверенности в том, что они могут забивать голы.

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"В первом тайме мы играли на 70% от своих возможностей или около того. Этого было достаточно для того, чтобы игра была равной.

Во втором тайме у нас было больше энергии, больше моментов, больше игроков в штрафной соперника. Возможно, нам не хватало уверенности, что мы можем забить.

Мы со штабом работаем здесь всего один или два дня, нам нужно время понять ситуацию и мышление команды. Когда я говорю "мышление", это не обязательно что-то негативное, нужно привыкнуть к победам и сделать это привычкой. Сегодня сопернику надо отдать должное, он был физически готов и стремился победить.

Это не то положение, в котором клуб хотел бы оказаться, но это реальность, и мы должны работать", - сказал Лэмпард.

Напомним, Челси имеет 39 пунктов в 30 матчах АПЛ, идя на 11 месте.