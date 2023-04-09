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Бензема отказался от заманчивого предложения из Саудовской Аравии

Француз захотел остаться в Реале еще на год.
Сегодня, 15:18
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Форвард мадридского Реала Карим Бензема принял решение о своем будущем.

Как сообщает Marca, игрок отказался от серьезного предложения из Саудовской Аравии.

В частности, Кариму заявляли, что в его честь в стране назовут новейшую футбольную академию.

Впрочем, француза это не впечатлило и он захотел остаться в мадридском Реале, продлив с клубом контракт еще на один год.

Напомним, контракт Бенземы истекает летом этого года. На нашем сайте вы можете ознакомиться со статистикой игрока.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Саудовская Аравия

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