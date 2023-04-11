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Футбол

Форвард Монако приговорен к тюремному сроку

Бен-Йеддер отделался условным наказанием.
Вчера, 22:49
Виссам Бен-Йеддер / Getty Images
Виссам Бен-Йеддер / Getty Images

Суд вынес приговор нападающему Монако Виссаму Бен-Йеддеру по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает издание ESPN.

Француза приговорили к шести месяцам лишения свободы условно и оштрафовали на 130 тысяч евро. Приговор был согласован в соглашении о признании вины между защитой Бен-Йеддера, прокурором и государственным прокурором, представляемым налоговыми органами.

Напомним, форварда монегасков признали виновным в неуплате в срок налогов в 2017 году во время его выступлений за Севилью.

В текущем сезоне на счету 32-летнего француза 17 голов и 4 ассиста в 26 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что футболист Арсенала предстанет перед судом из-за нападения его собаки на массажиста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монако Виссам Бен-Йеддер

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