Лэмпард: Сказал футболистам, что в ответном матче может быть чудо

В рамках первого поединка четвертьфинала ЛЧ Челси уступил Реалу 2:0.

И.О. Главного тренера "синих" Фрэнк Лэмпард высказался о поражении.

Специалист поделился тем, что сказал своим игрокам после завершения матча.

"Я горжусь тем, как мы играли вдесятером. Разочаровывает, что позволили пропустить второй гол со стандарта. Результат - это такая реальность. Сказал только что своим игрокам, что на Стэмфорд Бридж могут происходить особые вещи.

Они являются хорошей командой, но нам нужно верить. У нас есть с этим небольшая проблема. Думаю, игроки должны понимать, насколько они в порядке и на что способны. Возможно, сейчас нам этого не хватает.

Большое разочарование, что во втором матче не сможем рассчитывать на Чилвелла. У нас были свои моменты, три неплохих шанса - у Феликса на старте матча, у Стерлинга, у Маунта в конце", - заявил англичанин.

Напомним, ответная встреча состоится через неделю, 18 апреля.