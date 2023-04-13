Луческу: Ахметов любит футбол больше, чем деньги

Наставник киевского Динамо и экс-коуч Шахтера Мирча Луческу рассказал о своих взаимоотношениях с владельцем донецкого клуба Ринатом Ахметовым.

По словам румынского специалиста, украинский бизнесмен любит футбол больше, чем деньги.

"Шахтер имеет руководителя, который любит футбол больше, чем деньги. Ахметов зарабатывал деньги для команды. Он был влюблен в эту команду с шести-семи лет и никогда не соглашался брать команду из-за рубежа или другой клуб из Украины.

Последний раз общались две недели назад. Он расстроился, что я пошел в киевское Динамо, но мы профессионалы. В Динамо меня только попросили прийти и поговорить, потому что был сложный период, и в конце концов убедили подписать контракт", - сказал Луческу.

Напомним, ранее Ахметов подал иск на россию.