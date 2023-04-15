Мудрик отметился ассистом в матче за Челси

Украинец поучаствовал в первом голе в поединке.

В рамках 30 тура АПЛ Челси встречается с Брайтоном. На 14 минуте счет открыл хавбек "синих" Коннор Галлахер.

Ассист на англичанина отдал Михаил Мудрик. Украинец протянул мяч с центра поля и отдал под удар Галлахеру.

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Стоит сказать, что голевую передачу у вингера могут отобрать, ведь гол был забит после рикошета, поэтому, возможно его перепишут на защитника Брайтона.

Сейчас у Мудрика 2 голевых передачи в одиннадцати матчах за лондонцев. Счет в матче Челси - Брайтон на момент написания новости - 1:0.