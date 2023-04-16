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Фанаты во время матча чемпионата Франции показали необычный перфоманс, оголив ягодицы

Неожиданно, креативно и весьма провокационно.
Сегодня, 18:26
Футбольные фанаты / The Sun
Футбольные фанаты / The Sun

В матче французского чемпионата между Клермоном и Анже был запечатлен весьма интересный эпизод.

Операторы успели запечатлеть веселый перфоманс от фанатов, которые решили оголить ягодицы. Неизвестно, чьи это болельщики или какой смысл нес данный жест, однако этот эпизод завирусился в интернете.

Матч завершился волевой победой команды хозяев, при этом Клермон заработал сразу два удаления, но сумел удержать нужный счет 2:1.

Ранее сообщалось, что фанаты ПСЖ требуют отставки Гальтье из-за расистского скандала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: анже Лига 1 Клермон

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