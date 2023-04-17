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Рой Кин: Сезон Арсенала будет кошмарным в случае второго места

Ирландец недоволен тем, как идут дела у "канониров".
Сегодня, 09:23
Рой Кин / Getty Images
Рой Кин / Getty Images

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Рой Кин высказался о текущем положении дел в стане Арсенала.

"Второе место не означало бы успех для Арсенала. Ни в коем случае. Арсенал был во главе таблицы весь сезон.

Сезон окажется кошмарным. Клуб уже вылетел из всех кубковых соревнований. Он вел 2:0 неделю назад в матче с Ливерпулем, вел 2:0 сегодня в матче с Вест Хэмом.

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Я бы сейчас предпочел быть в раздевалке Ман Сити, учитывая опыт этих игроков", – сказал Кин в интервью Sky Sports.

Напомним, после 31-го сыгранного матча Арсенал занимает первую строчку в АПЛ, сохраняя отрыв от Манчестер Сити в четыре очка. У "горожан" остается игра в запасе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Рой Кин

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