Челси начал переговоры с экс-тренером Баварии

Челси начал переговоры с экс-наставником Баварии Юлианом Нагельсманном о назначении на тренерский пост. Об этом сообщает издание The Times.

Представители клуба в четверг провели встречу с немецким специалистом. Люди, представляющее интересы Нагельсманна, хотели выяснить долгосрочные планы клуба, а также полномочия специалиста.

Лондонцы пока не определились с кандидатурой будущего тренера. В шорт-листе Челси находится около семи наставников.

Помимо Нагельсманна на пост также претендуют Луис Энрике, Маурисио Почеттино, Роберто Де Дзерби, а также несколько тренеров из Южной Америки.

Ранее сообщалось, что Челси готовит Маунту последнее предложение касаемо нового контракта.