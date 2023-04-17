iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси начал переговоры с экс-тренером Баварии

Лондонцы хотят подписать Нагельсманна.
Сегодня, 09:54
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Челси начал переговоры с экс-наставником Баварии Юлианом Нагельсманном о назначении на тренерский пост. Об этом сообщает издание The Times.

Представители клуба в четверг провели встречу с немецким специалистом. Люди, представляющее интересы Нагельсманна, хотели выяснить долгосрочные планы клуба, а также полномочия специалиста.

Лондонцы пока не определились с кандидатурой будущего тренера. В шорт-листе Челси находится около семи наставников.

Помимо Нагельсманна на пост также претендуют Луис Энрике, Маурисио Почеттино, Роберто Де Дзерби, а также несколько тренеров из Южной Америки.

Ранее сообщалось, что Челси готовит Маунту последнее предложение касаемо нового контракта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Юлиан Нагельсманн

Статьи по теме

"Когда начали играть, было уже поздно": Мудрик высказался о поражении от Брайтона "Когда начали играть, было уже поздно": Мудрик высказался о поражении от Брайтона
Лэмпард: Брайтон нас просто уничтожил Лэмпард: Брайтон нас просто уничтожил
Мудрик получил средние оценки за игру с Брайтоном Мудрик получил средние оценки за игру с Брайтоном
Ассист Мудрика не помог Челси избежать поражения от Брайтона Ассист Мудрика не помог Челси избежать поражения от Брайтона
Помочь журналистам

Видео

Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя
Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель в упорной борьбе обыграл Уолдена
просмотров

Последние новости

Европа11:20
Милан может летом усилиться одним из лучших бомбардиров чемпионата Франции
НХЛ11:20
Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей
ММА10:51
Дос Аньос готов вернуться в легкий вес ради боя с Макгрегором и Махачевым
Бокс10:35
Арум назвал фаворита боя Ломаченко - Хэйни
Европа10:22
Хавбек Барселоны может пропустить около месяца из-за травмы
Теннис10:15
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
Европа09:54
Челси начал переговоры с экс-тренером Баварии
НБА09:45
Плей-офф НБА: сенсации и победы в первом раунде
Бокс09:33
Стали известны потенциальные соперники Хэйни после боя с Ломаченко
Европа09:23
Рой Кин: Сезон Арсенала будет кошмарным в случае второго места
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK