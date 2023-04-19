Игрок Челси призвал руководство клуба сменить стратегию

Тьяго Силва намекнул, что стоит остановиться в бесконечных покупках новых игроков и разработать новую стратегию.

После очередного поражения, на этот раз от мадридского Реала в рамках Лиги чемпионов, центрбек Челси Тьяго Силва призвал руководство клуба "остановиться" и сменить стратегию.

По мнению 38-летнего бразильца, "синим" не хватает стабильности в принятии решений.

"Я думаю, что первый шаг, который был сделан, он был неверный. Но он сделан", — цитирует игрока ESPN. "Мы не можем обвинять тренеров, если не возьмем на себя ответственность. Это тяжелый период для клуба с большой нерешительностью".

"Положительным моментом является то, что в команде есть замечательные игроки. Но, с другой стороны, всегда есть игроки, которые будут недовольны. Всегда будет кто-то расстроен, потому что не все могут играть. Тренер должен выбрать 11 человек из 30 доступных — это тяжело".

"Некоторые не могут попасть в состав, мы подписали восемь игроков в январе. Нам нужно остановиться и разработать стратегию, иначе в следующем сезоне мы можем совершить те же ошибки".

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Вылетев из Лиги чемпионов, Челси с высокой долей вероятности проведет следующий сезон без еврокубков.