Челси предложил ряду европейских клубов подписать своих игроков
Лондонский клуб хочет скинуть "балласт" другим командам.
Челси работает над тем, чтобы очистить состав от ненужных футболистов. Об этом сообщает издание Evening Standard.
Лондонскому клубу необходимо до июля этого года продать несколько игроков, чтобы войти в отчетность за сезон 2022/23 для урегулирования финансового фейр-плей.
Челси уже связался с Реалом, Барселоной, Аталантой и Спортингом, предложив им усилиться несколькими футболистами.
Отметим, летом из стана "синих" могут уйти: Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, Конор Галлахер, Ромелу Лукаку и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Ранее сообщалось, что игроки Челси потеряют до 30% от зарплат в случае невыхода в ЛЧ.