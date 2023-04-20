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Футбол

Челси предложил ряду европейских клубов подписать своих игроков

Лондонский клуб хочет скинуть "балласт" другим командам.
Вчера, 20:35
ФК Челси / Getty Images
ФК Челси / Getty Images

Челси работает над тем, чтобы очистить состав от ненужных футболистов. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Лондонскому клубу необходимо до июля этого года продать несколько игроков, чтобы войти в отчетность за сезон 2022/23 для урегулирования финансового фейр-плей.

Челси уже связался с Реалом, Барселоной, Аталантой и Спортингом, предложив им усилиться несколькими футболистами.

Отметим, летом из стана "синих" могут уйти: Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, Конор Галлахер, Ромелу Лукаку и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Ранее сообщалось, что игроки Челси потеряют до 30% от зарплат в случае невыхода в ЛЧ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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