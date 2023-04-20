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Наполи хотел бы летом сохранить ключевого форварда

Осимхен может покинуть клуб, однако обойдется в огромную сумму.
Вчера, 22:27
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Наполи не хотел бы летом расставаться со своим нападающим Виктором Осимхеном. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб оценил нигерийского футболиста в 150 млн евро. Наполи не хочет отпускать игрока за меньшую сумму.

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Несмотря на интерес к Осимхену со стороны нескольких европейских клубов, президент неаполитанцев Де Лаурентис хочет убедить игрока и его окружение продлить контракт.

Сам футболист готов остаться в стане итальянского коллектива, однако ему также интерес вариант с переходом в Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне на счету 24-летнего нигерийца 21 гол и 4 ассиста в 24 матчах Серии А.

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