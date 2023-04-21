Легенда Ман Сити может возглавить Челси
Венсан Компани попал в шорт-лист руководства Челси.
На пост наставника в лондонском Челси появился довольно неожиданный кандидат.
Как сообщает Sky Sports, ссылаясь на The Times, в шорт-листе специалистов, которыми интересуются "синие" появился Венсан Компани.
Руководство клуба якобы в восторге от работы, которую проделал Компани в стане Бернли и лидерских качеств наставника.
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Всего же в списке находится еще три специалиста, среди которых есть Юлиан Нагельсманн и Маурисио Почеттино. Имя последнего остается неизвестным.
Напомним, что вместе с Бернли Компани "прошелся катком" по Чемпионшипу и завоевал повышение в АПЛ за несколько туров до конца.