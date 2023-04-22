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Хави - о своих словах про газон и солнце: Я не заткнусь

Испанец не беспокоится о мемах про себя.
Сегодня, 15:50
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны прокомментировал свое высказывание касаемо плохого газона в матче с Хетафе.

"Меня критикуют за все. Но меня ничего не беспокоит, сколько бы мемов не сделали.

Солнце нам мешает, сухое поле не идет нам на пользу. Это вопрос к Кике – почему они не полили поле, почему газон был выше обычного.

Я не остановлюсь, пока не будет единого стандарта для поля. Во всех видах спорта он есть. В гольфе, если трава высокая, ее подстригают. Если у Леброна мокрый паркет, его вытирают. Если в теннисе начинается дождь, матч приостанавливают. А у нас могут быть лужи на поле. Я не собираюсь затыкаться!

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Это нормально, что молодежь не смотрит матчи целиком. Да, мы и так могли бы сыграть вничью. Дело не в результате – я говорю то же самое и после побед. Если мы хотим шоу, мы должны заботиться об этом. Если мы играем при солнце, трава высыхает. Я не остановлюсь.

Мне все равно, пусть сделают еще 200 тысяч мемов обо мне, я буду говорить то же самое, я буду думать так же", – заявил Хави в интервью Marca.

Напомним, Барселона сыграла вничью с Хетафе (0:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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