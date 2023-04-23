iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хави - о победах 1:0: Я только за, если Барселона все матчи так выиграет

Испанец хочет добывать очки любым способом.
Вчера, 22:50
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави высказался о минимальной победе своей команды над Атлетико (1:0).

"Это очень хороший результат. Я только за, если мы все матчи выиграем 1:0. Меня это не волнует.

Мы в привилегированном положении. Сегодня все видели, что мы могли забить больше. Меня ситуация не беспокоит.

Читай также: Барселона - Атлетико 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Испании

То, что мы пропустили лишь 9 голов за 30 туров, необычно, но это означает, что мы отлично работаем в обороне. Однако это не только наша заслуга, но и неудача соперников", – сказал Хави в интервью Onefootball.

Напомним, в текущем сезоне у Барселоны 10 побед со счетом 1:0. До нового клубного рекорда осталась всего одна победа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

Статьи по теме

Барселона - Атлетико 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Испании Барселона - Атлетико 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Испании
Гол Торреса принес Барселоне победу над Атлетико Гол Торреса принес Барселоне победу над Атлетико
Хави - о своих словах про газон и солнце: Я не заткнусь Хави - о своих словах про газон и солнце: Я не заткнусь
Фильчаков и Насибов принести Украине медали по греко-римской борьбе на ЧЕ-2023 Фильчаков и Насибов принести Украине медали по греко-римской борьбе на ЧЕ-2023
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Атлетико 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Испании
Барселона - Атлетико 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

Другие00:53
Фильчаков и Насибов принести Украине медали по греко-римской борьбе на ЧЕ-2023
Киберспорт00:30
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа00:19
Марсель с Малиновским обыграл Лион
Вчера, 23:51
Европа23:51
Наполи в концовке матча сумел вырвать победу над Ювентусом
Киберспорт23:23
Vitality - чемпион IEM Rio 2023
Другие страны23:16
Ярмоленко отличился ассистом, но Аль-Айн не сумел удержать победу
Европа22:50
Хави - о победах 1:0: Я только за, если Барселона все матчи так выиграет
Украина22:38
Министр обороны Украины собрал "команду Черноморца" из своих иностранных коллег
ММА22:20
Макгрегор сделал прогноз на бой Нейт Диаз - Джейк Пол
Европа21:58
Украинец стал самым возрастным профессиональным футболистом в истории
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK