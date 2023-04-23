Хави - о победах 1:0: Я только за, если Барселона все матчи так выиграет

Главный тренер Барселоны Хави высказался о минимальной победе своей команды над Атлетико (1:0).

"Это очень хороший результат. Я только за, если мы все матчи выиграем 1:0. Меня это не волнует.

Мы в привилегированном положении. Сегодня все видели, что мы могли забить больше. Меня ситуация не беспокоит.

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То, что мы пропустили лишь 9 голов за 30 туров, необычно, но это означает, что мы отлично работаем в обороне. Однако это не только наша заслуга, но и неудача соперников", – сказал Хави в интервью Onefootball.

Напомним, в текущем сезоне у Барселоны 10 побед со счетом 1:0. До нового клубного рекорда осталась всего одна победа.