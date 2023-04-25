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Гави определился со своим будущим в Барселоне

Испанец не собирается менять клубную прописку.
Сегодня, 09:54
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

Хавбек Барселоны Гави определился со своим будущим в клубе. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Испанец в разговоре с главным тренером клуба Хави подтвердил, что не собирается уходить из команды грядущим летом.

Гави заявил, что хочет остаться на многие годы, так как доволен своей ролью и хочет лишь скорейшей регистрации его контракта в чемпионате Испании.

Напомним, интерес к полузащитнику проявляет Челси. Английский клуб готов дать футболисту долгосрочный контракт с зарпартой, в несколько раз превышающей ту, что он получает в Барселоне.

В текущем сезоне на счету 18-летнего испанца один гол и три ассиста в 29 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что в Барселоне определились с кандидатами на усиление позиции форварда.

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