Гави определился со своим будущим в Барселоне
Испанец не собирается менять клубную прописку.
Хавбек Барселоны Гави определился со своим будущим в клубе. Об этом сообщает издание Diario Sport.
Испанец в разговоре с главным тренером клуба Хави подтвердил, что не собирается уходить из команды грядущим летом.
Гави заявил, что хочет остаться на многие годы, так как доволен своей ролью и хочет лишь скорейшей регистрации его контракта в чемпионате Испании.
Напомним, интерес к полузащитнику проявляет Челси. Английский клуб готов дать футболисту долгосрочный контракт с зарпартой, в несколько раз превышающей ту, что он получает в Барселоне.
В текущем сезоне на счету 18-летнего испанца один гол и три ассиста в 29 матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что в Барселоне определились с кандидатами на усиление позиции форварда.