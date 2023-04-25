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Помощник Аллегри - Спаллетти: Лысое дерьмо, я съем твое сердце

Матч двух топ-клубов Италии закончился скандалом.
Сегодня, 12:24
Лучано Спалетти / Getty Images
Лучано Спалетти / Getty Images

Помощник тренера в Ювентусе Марко Ландуччи оскорбил наставника Наполи Лучано Спалетти после матча (0:1). Об этом сообщает издание Calcio e Finanza.

Делегация Итальянской федерации футбола присутствовала на игре и в своем послематчевом отчете зафиксировали, что асисстент главного тренера Ювентуса Массимилиано Аллегри неоднократно проявлял недовольство работой арбитров.

Кроме того, FIGC зафиксировали, как Ландуччи сказал в адрес Спаллетти: "Лысое дерьмо, я съем твое сердце".

Спортивный судья Итальянской федерации футбола лично рассмотрит данный эпизод. Помощник Аллегри может получить наказание.

Ранее сообщалось, что Ювентусу временно вернули отобранные 15 очков.

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