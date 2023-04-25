Президент Атлетико - о подкупе судей: Не испытывал ничего подозрительного в матчах против Барселоны

Президент Атлетико Энрике Сересо высказался о судейском скандале касаемо возможного подкупа судей Барселоной.

"Я знаю только то, что знаете вы, и пока ничего не доказано, все все будет оставаться предположениями. Я занимаюсь футболом уже 35 лет и никогда не чувствовал, не слышал и не думал, что можно подкупить судью. Купить матч очень сложно.

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Я не понимаю, как можно подкупить судью. Я впервые об этом слышу. Я не испытывал ничего подозрительного ни в матчах против Барселоны, ни против кого-либо еще", – сказал Сересо в интервью Pozuelo IN.

Напомним, в марте Барселону обвинили в коррупции в связи с выплатами бывшему вице-президенту судейского корпуса испанского футбола Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Негрейра, занимавший эту должность в период с 1994 по 2018 год, также обвиняется в коррупции по делу, возбужденному испанской прокуратурой, как и два экс-президента каталонцев: Хосеп Мария Бартомеу и Сандро Росель.