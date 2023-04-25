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Хави перед игрой с Райо Валькеано выразил недовольство газоном

Испанец опять взялся за старое.
Сегодня, 15:43
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави высказался о размерах поля на стадионе Райо Вальекано.

"Это будет очень интенсивная игра. Это самый сильный соперник в этой категории. Они агрессивны, а дистанции короче, потому что поле меньше. Это будет сложно. На этом поле сложно играть.

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Я надеюсь, что газон соответствует нормативным требованиям, и игра в десять вечера пойдет нам на пользу. Меня смешит, когда меня называют садовником, я не прекращу", – сказал Хави в интервью Marca.

Напомним, в среду, 26 апреля, Барселона сыграет с Райо Вальекано на выезде в рамках 31-го тура Ла Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Райо Вальекано

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