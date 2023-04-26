Александер-Арнольд установил новый рекорд Ливерпуля по ассистам

Даже в свой далеко не лучший сезон англичанин умудряется отмечаться достижениями.

В рамках 33-го тура АПЛ Ливерпуль отправился в Лондон на матч против Вест Хэма.

После раннего пропущенного гола "красные" сумели отыграться благодаря голу Коди Гакпо, которому ассистировал Трент Александер-Арнольд.

Для Александер-Арнольда эта результативная передача стала уже пятой в апреле. Как сообщает Opta, Трент стал первым игроком в истории Ливерпуля, который отдал пять ассистов в рамках одного месяца в АПЛ.

5 - Trent Alexander-Arnold has assisted five goals in the Premier League this month, the most assists by a Liverpool player in a single month in the competition. Back. pic.twitter.com/vdqujDsEKy — OptaJoe (@OptaJoe) April 26, 2023

Стоит отметить, что для 24-летнего защитника эта голевая передача стала уже седьмой в рамках чемпионата Англии сезона-2022/23. Ни один защитник АПЛ не отдал больше ассистов, чем Александер-Арнольд.

Ранее стало известно, что форвард Ливерпуля не перейдет в Барселону будущим летом, так как каталонский клуб отказался от идеи подписать игрока на правах свободного агента.