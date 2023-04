Александер-Арнольд установил новый рекорд Ливерпуля по ассистам

В рамках 33-го тура АПЛ Ливерпуль отправился в Лондон на матч против Вест Хэма.

После раннего пропущенного гола "красные" сумели отыграться благодаря голу Коди Гакпо, которому ассистировал Трент Александер-Арнольд.

Для Александер-Арнольда эта результативная передача стала уже пятой в апреле. Как сообщает Opta, Трент стал первым игроком в истории Ливерпуля, который отдал пять ассистов в рамках одного месяца в АПЛ.

5 - Trent Alexander-Arnold has assisted five goals in the Premier League this month, the most assists by a Liverpool player in a single month in the competition. Back. pic.twitter.com/vdqujDsEKy