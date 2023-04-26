Президент Райо Вальекано - о жалобах на газон: Хави не умеет проигрывать

Президент Райо Вальекано Мартин Преса высказался о словах главного тренера Барселоны Хави касаемо состояния газона.

"Его заявления неуместны. Хетафе выполнил регламент. На самом деле я предпочитаю сухую и высокую траву. Хетафе имеет на это право в рамках регламента, и у них был обыкновенный газон для иного стиля футбола. Команды выигрывают и проигрывают матчи не из-за газона.

При всем уважении, он не умеет проигрывать. На мой взгляд, таких разговоров быть не должно. А что качается нашего газона, то он соответствует нормам.

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На Камп Ноу трава максимально короткая, высотой 2,2 сантиметра. Их поле похоже на хоккейный каток, но мы не предъявляем претензий, это их стиль и их игроки.

Наш газон безупречен, в этом году у нас лучшая трава в Мадриде. И это при том, что погодные условия у нас хуже, чем на других полях" – заявил Преса в интервью Unión Rayo.

Отметим, Хави уже не раз выражал недовольство состоянием газона у многих команд Ла Лиги.