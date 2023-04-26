iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Президент Райо Вальекано - о жалобах на газон: Хави не умеет проигрывать

Испанец вновь подвергся критике.
Вчера, 23:15
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Президент Райо Вальекано Мартин Преса высказался о словах главного тренера Барселоны Хави касаемо состояния газона. 

"Его заявления неуместны. Хетафе выполнил регламент. На самом деле я предпочитаю сухую и высокую траву. Хетафе имеет на это право в рамках регламента, и у них был обыкновенный газон для иного стиля футбола. Команды выигрывают и проигрывают матчи не из-за газона.

При всем уважении, он не умеет проигрывать. На мой взгляд, таких разговоров быть не должно. А что качается нашего газона, то он соответствует нормам.

Читай также: Хави - о своих словах про газон и солнце: Я не заткнусь

На Камп Ноу трава максимально короткая, высотой 2,2 сантиметра. Их поле похоже на хоккейный каток, но мы не предъявляем претензий, это их стиль и их игроки.

Наш газон безупречен, в этом году у нас лучшая трава в Мадриде. И это при том, что погодные условия у нас хуже, чем на других полях" – заявил Преса в интервью Unión Rayo.

Отметим, Хави уже не раз выражал недовольство состоянием газона у многих команд Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Райо Вальекано

Статьи по теме

Барселона последовала примеру Реала, проиграв на выезде Райо Вальекано Барселона последовала примеру Реала, проиграв на выезде Райо Вальекано
Барселона готова избавиться от игрока основы ради подписания Месси Барселона готова избавиться от игрока основы ради подписания Месси
Барселона из-за плачевного состояния будет включать в контракты новичков необычный пункт Барселона из-за плачевного состояния будет включать в контракты новичков необычный пункт
Лэмпард: Все идет против Челси, мы бы не отказались от волшебной палочки Лэмпард: Все идет против Челси, мы бы не отказались от волшебной палочки
Помочь журналистам

Видео

Жирона - Реал 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Жирона - Реал 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан сенсационно проиграл Бреселю
просмотров

Последние новости

Европа01:00
Лэмпард: Все идет против Челси, мы бы не отказались от волшебной палочки
Европа00:58
Барселона последовала примеру Реала, проиграв на выезде Райо Вальекано
Европа00:37
Холанд побил рекорд Салаха по количеству голов за один сезон АПЛ
Европа00:26
Нет позднего секса - нет проблем: Стал известен секрет крепкого здоровья Месси
Европа00:03
Арсенал с Зинченко безвольно и разгромно уступил Манчестер Сити
Вчера, 23:55
Европа23:55
Интер вышел в финала Кубка Италии, обыграв Ювентус
Европа23:40
Челси, проиграв Брентфорду, потерпел пятое поражение подряд
Европа23:36
Ливерпуль на выезде добыл волевую победу над Вест Хэмом
Киберспорт23:23
ESL One Berlin Major 2023: OG одержали две победы, Spirit дважды сыграли вничью
Европа23:15
Президент Райо Вальекано - о жалобах на газон: Хави не умеет проигрывать
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK