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Балотелли: Холанд и Мбаппе могут стать новыми Роналду и Месси

Итальянец высказался о таланте мировых звезд.
Вчера, 22:32
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Форвард Сьона Марио Балотели поделился мыслями о перспективах Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

По словам итальянца, норвежец и француз вполне могут достичь уровня Криштиану Роналду и Лео Месси.

"Холанд и Мбаппе, если у них правильный менталитет, будут следующими Месси и Роналду на следующие десять лет.

Мне также очень нравятся Леау и Осимхен. Для меня эти четыре футболиста могут ознаменовать историю футбола", - сказал Балотелли.

Напомним, ранее Холанд побил достижение Мохаммеда Салаха.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Криштиану Роналду Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд

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