Балотелли: Холанд и Мбаппе могут стать новыми Роналду и Месси
Итальянец высказался о таланте мировых звезд.
Форвард Сьона Марио Балотели поделился мыслями о перспективах Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
По словам итальянца, норвежец и француз вполне могут достичь уровня Криштиану Роналду и Лео Месси.
"Холанд и Мбаппе, если у них правильный менталитет, будут следующими Месси и Роналду на следующие десять лет.
Мне также очень нравятся Леау и Осимхен. Для меня эти четыре футболиста могут ознаменовать историю футбола", - сказал Балотелли.
Напомним, ранее Холанд побил достижение Мохаммеда Салаха.