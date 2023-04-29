Возвращение Месси в Барселону решит судьбу ветерана клуба

Продление контракта с опорным полузащитником Барселоны Серхио Бускетсом будет зависеть от возможного подписания Лионеля Месси. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Каталонский клуб сделал испанцу предложение о продлении контракта. Большое значение для Бускетса будет иметь возвращение Лионеля Месси, если оно случится.

Читай также: Барселона закроет клубный телеканал, чтобы сократить финансовые расходы

Хавбек знает, что Барселона пытается вернуть аргентинца, и это влияет на его размышления о будущем. Бускетс хотел бы поиграть с Месси в одной команде.

Кроме того, будущее 34-летнего испанца зависит от ситуации с соблюдением Барселоной финансового фэйр-плей.

В текущем сезоне на счету Бускетса три ассиста в 25 матчах Ла Лиги.