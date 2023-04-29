iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Возвращение Месси в Барселону решит судьбу ветерана клуба

Бускетс ради аргентинца готов остаться в команде.
Сегодня, 18:50
Месси и Бускетс / Getty Images
Месси и Бускетс / Getty Images

Продление контракта с опорным полузащитником Барселоны Серхио Бускетсом будет зависеть от возможного подписания Лионеля Месси. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Каталонский клуб сделал испанцу предложение о продлении контракта. Большое значение для Бускетса будет иметь возвращение Лионеля Месси, если оно случится.

Читай также: Барселона закроет клубный телеканал, чтобы сократить финансовые расходы

Хавбек знает, что Барселона пытается вернуть аргентинца, и это влияет на его размышления о будущем. Бускетс хотел бы поиграть с Месси в одной команде.

Кроме того, будущее 34-летнего испанца зависит от ситуации с соблюдением Барселоной финансового фэйр-плей.

В текущем сезоне на счету Бускетса три ассиста в 25 матчах Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси Серхио Бускетс

Статьи по теме

В Барселоне определились с позицией, которую необходимо летом усилить В Барселоне определились с позицией, которую необходимо летом усилить
Дибала рассказал, что он признавался Роналду в ненависти из-за Месси Дибала рассказал, что он признавался Роналду в ненависти из-за Месси
Барселона закроет клубный телеканал, чтобы сократить финансовые расходы Барселона закроет клубный телеканал, чтобы сократить финансовые расходы
Балотелли: Холанд и Мбаппе могут стать новыми Роналду и Месси Балотелли: Холанд и Мбаппе могут стать новыми Роналду и Месси
Помочь журналистам

Видео

Рома - Милан 1:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А
Рома - Милан 1:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель стал первым финалистом
просмотров

Последние новости

Европа23:30
Моуринью - о ничье с Миланом: Результат несправедлив
Формула 123:15
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула 123:14
Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула 123:13
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Формула 123:10
Судьи оштрафовали Альфа Таури за инцидент с Цунодой во время спринта в Азербайджане
Европа22:53
Анчелотти остался недоволен игрой футболистов Реала в матче с Альмерией
НБА22:46
Первая в истории НБА: Торонто готов назначить тренером Бекки Хэммон
Европа22:22
В Наполи определились с судьбой Кварацхелии
Европа и мир22:18
ЧМ-2023 по хоккею, Дивизион ІВ: Сборная Украины уступила Японии и не смогла повыситься в классе
НХЛ22:10
Российский хоккеист Колорадо попал в скандал из-за девушки, родом из Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK