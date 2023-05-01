Моуринью определился со своим будущим

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью намерен продолжить работу в стане римлян. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

Свое желание остаться в стане "волков" португалец продемонстрировал в ходе разговора с представителем Челси.

Один из менеджеров лондонцев хотел встретиться с главным тренером Ромы и пообщаться на тему потенциального сотрудничества, но "Особенный" ответил отказом.

Отметим, Моуринью хотел бы продлить контракт с римлянами, который истекает летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что Моуринью припомнил тренеру Фейеноорда критику в свой адрес.