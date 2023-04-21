Моуриньо припомнил тренеру Фейеноорда критику в свой адрес

Жозе Моуриньо довольно грубо припомнил Арне Слоту его слова о невыразительной игре Ромы.

Напомним, главный тренер Фейеноорда Арне Слот перед матчем с Ромой заявил, что команда Моуриньо играет в скучный футбол, потому он предпочитает смотреть матчи Манчестер Сити.

Рома уничтожила соперника со счетом 4:1 в ответной встрече, превзойдя соперника по ударам более чем в два раза (34 против 15). После чего Слот отказался жать руку португальцу после игры.

Однако Жозе не растерялся и стал кричать в спину уходящему коллеге, что требует от него уважения.

"Ты смотришь матчи Наполи – смотри теперь наши! Не Наполи! Уважение прояви! Уважение! Ты смотришь матчи Наполи и Манчестер Сити – смотри наши!", - кричал Моуриньо уходящему Слоту.

Напомним, ранее сообщалось, что Особенный летом может возглавить ПСЖ.