Стали известны сроки восстановления Нойера после травмы

Голкипер Баварии Мануэль Нойер хочет восстановиться после травмы к июлю. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Немец хочет приступить к тренировкам уже через 2-3 недели, начав с легких упражнений и бега. Если в ближайшее время не возникнет осложнений, вратарь может вернуться в общую группу Баварии в июле.

Напомним, голкипер сборной Германии получил травму в декабре прошлого года. Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске, и выбыл до конца сезона.

Вместо ветерана мюнхенцы зимой подписали вратаря Боруссии Менхенгладбах Яна Зоммера.

Ранее сообщалось, что Чесли готов усилиться нападающим Баварии.