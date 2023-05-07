Манчестер Юнайтед и Ливерпуль ведут борьбу за центрбека Спортинга

Заклятые противники на футбольном поле рассчитывают подписать одного и того же игрока.

Ливерпуль отправил запрос насчет доступности к переговорам с центральным защитником Спортинга Гонсалу Инасиу, передает Sky Sports.

Мерсисайдцы имеют в составе квартет игроков на эту позицию: Вирджил Ван Дейк, Ибраима Конате, Жоэль Матип и Джо Гомез. Но Юрген Клопп хочет обновить центральную ось после разочаровывающей кампании.

Примечательно, что на игрока также претендует Манчестер Юнайтед, который видит в нем потенциальную замену Харри Магуайра.

Ожидается, что капитан "красных дьяволов" покинет Олд Траффорд будущим летом, так как он не подходит под игровой стиль Эрика тен Хага.

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По ходу сезона-2022/23 30-летний англичанин стал пятым выбором на позицию в центре обороны МЮ после Рафаэля Варана, Лисандро Мартинеса, Виктора Линделефа и левого защитника Люка Шоу.

В нынешнем сезоне Гонсалу Инасиу принял участие в 48 матчах во всех турнирах, записав на свой счет три гола и три результативные передачи. К 21 годам португалец уже провел 118 матчей в составе Спортинга.